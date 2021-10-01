На Украине готовят закон о признании документов неподконтрольных Киеву территорий Донбасса

Правительство Украины готовит законопроект о процедурах амнистии и признания ряда документов неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Об этом заявил министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Алексей Резников, сообщает «РБК Украина».

«Это более детальный, более глубокий закон, в котором будет проговариваться, как подробно делать амнистию, как делать конвалидацию определенных документов. Такой правовой доктрины как конвалидация до этого на Украине не было», — подчеркнул министр.

Конвалидация означает процедуру признания ряда документов, выданных на неподконтрольных Киеву территориях самопровозглашенных Луганской народной и Донецкой народной республиках, таких как свидетельства о рождении, смерти, заключении и расторжении брака.

Ранее постоянный представитель России в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Борис Грызлов заявил, что украинская делегация на переговорах саботирует мирный процесс. Он отметил, что с украинской стороны отсутствуют содержательные предложения и аргументы по вопросам практического урегулирования конфликта.

До этого представитель Киева в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович заявил, что остановить войну на территории Донбасса можно, позвонив российскому главе государства Владимиру Путину. При этом добавил, что сейчас можно предпринимать усилия по недопущению перехода боевых действий в открытое применение силы.