Помощник Байдена по нацбезопасности встретился с послом Франции

Помощник президента Соединенных Штатов Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан встретился с послом Франции в США Этьеном Филиппом, который недавно вернулся в Вашингтон после консультаций, связанных с разрывом контракта на постройку подводных лодок для Австралии, сообщает сайт Белого Дома.

«Встреча проходила в рамках взаимных договоренностей президента Байдена и президента Макрона, достигнутых в ходе их телефонного разговора 22 сентября, о начале глубокого процесса консультаций по целому спектру стратегических вопросов с целью создать условия для обеспечения доверия и предложить конкретные меры достижения общих целей», — указано в сообщении.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что посол Франции вернется в Вашингтон.

16 сентября французское издание La Tribune сообщило, что австралийские власти приняли решение разорвать «контракт века» с Францией на строительство 12 ударных подводных лодок. Австралия заключила с Naval Group договор на строительство 12 подлодок стоимостью 90 млрд австралийских долларов ($66 млрд). Это соглашение стало бы крупнейшим оборонным контрактом в истории страны.