Лукашенко назвал «выдумкой Запада» вопрос о вхождении Белоруссии в состав России

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что вопрос о вхождении Белоруссии в состав России не стоит на повестке дня. Об этом он рассказал в интервью CNN, его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что руководство России и Белоруссии достаточно умны, чтобы создать такой союз, который будет сильнее унитарного образования.

«Такой вопрос (о вхождении в состав России — Прим.ред.) в повестке дня не стоит вообще. Это выдумка коллективного Запада, как у нас говорят», — подчеркнул президент Белоруссии.

Ранее Лукашенко рассказал о попытках давления Европейского союза на республику через Россию. Белорусский лидер подчеркнул, что председатель Европейского совета Шарль Мишель пытался через звонок президенту России Владимиру Путину надавить на Белоруссию, чтобы та изменила свою политику.

По словам президента Белоруссии, Путин в ответ на это сказал, что не сможет этого сделать, ведь Белоруссия самостоятельное государство.