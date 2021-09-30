Зеленский попросил Эрдогана «замолвить слово» за украинцев перед Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский попросил турецкого коллегу Реджепа Эрдогана «замолвить слово» за осужденных в России и Донбассе украинцев перед главой России Владимиром Путиным. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, передает РИА «Новости».

По словам дипломата, Зеленский передал список из почти 450 украинцев Эрдогану на полях Генассамблеи ООН. У лидеров государств прошла долгая встреча тет-а-тет, а затем в составе делегаций.

«Мы, что называется, сверили часы, и по вопросам двусторонней повестки дня, и по вопросам, которые президент Эрдоган намеревался поднять во время встречи с президентом Путиным», — добавил Кулеба.

Переговоры президента России и Турции состоялись 29 сентября в Сочи. По итогам встречи Путин поблагодарил Эрдогана за жесткую позицию по теме газопровода «Турецкий поток» и отметил успешное взаимодействие с Турцией в Ливии и Сирии.