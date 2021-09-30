Эрдоган считает необходимым выполнить договоренности с Россией о курдах в Сирии

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что необходимо выполнить достигнутые с Россией договоренности о присутствии курдских отрядов в ряде регионов Сирии. Об этом он сообщил журналистам на борту самолета, возвращаясь с переговоров с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС.

Террористической организации курдов РПК/СНС в этих регионах быть не должно, подчеркнул турецкий лидер.

Ранее сообщалось, что Эрдоган в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным призовет Москву помочь предотвратить атаки курдов против турецких военных на севере Сирии. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, Эрдоган хочет, чтобы курдские формирования «Сил народной самообороны» покинули города Манбидж и Телль-Рифат.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что на переговорах в Сочи 29 сентября Путин и Эрдоган обсудят ситуацию в Сирии, Афганистане и Ливии, а также ряд других международных вопросов. Президент Турции говорил, что у него есть «серьезные ожидания» по поводу этих переговоров.