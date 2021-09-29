Министр здравоохранения Крыма ушел в отставку

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что принял отставку министра здравоохранения республики Александра Остапенко. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Временно исполняющим обязанности министра назначат главного врача Судакской городской больницы Константина Скорупского. Согласно установленной процедуре его кандидатура будет подана на согласование в Министерство здравоохранения РФ.

Ранее источник в крымском правительстве сообщил, что в ближайшее время в Совете министров Крыма ожидается несколько отставок.

После этого, 25 сентября, Аксенов принял отставку министра транспорта республики Евгения Исакова.

Кроме того, до этого Аксенов отправил в отставку вице-премьера правительства Евгения Кабанова и министра строительства и архитектуры республики Михаила Храмова. Позже бывших чиновников задержали по обвинению в хищении бюджетных средств и мошенничестве на 57 млн рублей при строительстве водовода к Симферополю в 2020 году, суд арестовал обоих на два месяца.