Доходы бюджета России в первом полугодии превысили прогноз более чем на треть

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что доходы федерального бюджета в первом полугодии превысили прогнозное значение более чем на треть. Об этом он сообщил на заседании кабмина, передает ТАСС.

«В результате был получен заметный профицит. Объем государственного долга остается на комфортном уровне. Правительство рассчитывает, что все позитивные тенденции, которые мы сейчас наблюдаем в экономике, усилятся», — отметил он.

Ранее сообщалось, что уровень регистрируемой безработицы в России по плану правительства к 2030 году не должен превышать 1%. Об этом говорится в постановлении, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Помимо этого, должны быть созданы условия для формирования культуры безопасного труда и повышения эффективности мер, которые направлены на сохранение жизни и здоровья работников.

Президент России Владимир Путин позитивно оценил уровень занятости населения России. Он отметил, что одной из основных задач после начала пандемии было обеспечить занятость не ниже уровня 2019 года.