Песков оценил намерение КПРФ подать иски по результатам выборов в Госдуму

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал намерение представителей КПРФ подать иски по результатам выборов в Государственную думу.

Отвечая на вопрос об исках, Песков заявил, что члены КПРФ имеют полное право подавать их, при этом пресс-секретарь президента отметил, что в Кремле не следят за этим и не располагают информацией о том, что офис КПРФ находится в оцеплении.

Также Песков заявил, что подача иска по результатам выборов в Государственную думу может быть произведена только на законных основаниях.

Ранее Центральная избирательная комиссия утвердила итоги выборов в Государственную думу VIII созыва.

Согласно результатам, «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ — 57, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 27, ЛДПР — 21 и «Новые люди» — 13. Кроме того, по одномандатным округам прошли представители «Родины», Партии роста, «Гражданской платформы» и пять самовыдвиженцев. Итоговая явка составила 51,72%, в выборах приняли участие более 56 млн россиян.