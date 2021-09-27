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Кулеба прокомментировал слова Путина о НАТО на Украине

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Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев сам разберется, что делать в вопросах обеспечения безопасности украинского народа. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Так он прокомментировал заявления президента России Владимира Путина в связи с расширением присутствия НАТО на Украине.

«Красные линии» Путина ограничиваются территорией РФ. С нашей стороны российско-украинской границы мы сами разберемся, что делать в интересах украинского народа и безопасности Украины и Европы», — сообщил Кулеба.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудили размещение натовских войск на Украине и российский лидер указал, что это находится за гранью «красных линий».

В свою очередь Лукашенко заявил, что они с Путиным договорились о совместных действиях в ответ на шаги Украины, позволяющей США создавать на своей территории базы «под видом учебных центров».

Ранее украинский президент Владимир Зеленский сказал, что президент США Джо Байден лично поддерживает стремление Украины стать членом НАТО. При этом в США требуют соблюдение Киевом ряда условий, выполнение которых позволит Украине соответствовать стандартам альянса.

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