Российские дипломаты посетили в тюрьме США летчика Ярошенко

Российские дипломаты посетили в тюрьме американского города Данбери российского летчика Константина Ярошенко. Об этом посольство России в США сообщило на своей странице в Facebook.

Консулы призвали власти США оказать медицинскую помощь Ярошенко и другим содержащимся в тюрьмах США россиянам.

«Старшие дипломаты посольства посетили с консульским визитом Константина Ярошенко, сталкивающегося в тюрьме с отказами в оказании ему квалифицированной медпомощи. Заверили соотечественника в том, что продолжим добиваться соблюдения его прав и законных интересов», — сообщили в посольстве.

21 сентября суд в Нью-Йорке отклонил ходатайство защиты Ярошенко об освобождении россиянина по состоянию здоровья.

Константина Ярошенко задержали в Либерии в 2010 году. В 2011-м в США его приговорили к 20 годам тюремного заключения, признав виновным в сговоре с целью организации поставки наркотиков. США отказали россиянину в депортации на родину.

В июне посольство США в Москве не приняло письмо жены и дочери российского летчика Константина Ярошенко, который отбывает срок в американской тюрьме. Письмо семьи россиянина было адресовано президенту США Джо Байдену и госсекретарю Энтони Блинкену.