Кулеба рассказал об ожиданиях Украины от выборов в Германии

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «1+1» рассказал об ожиданиях Украины от результата выборов в Германии.

«Украину интересует одно — какой будет коалиция. Имя канцлера важно, но еще важнее, какой будет коалиция. Сейчас из тех комбинаций, которые я вижу, если не будет никаких форс-мажоров, коалиция будет для нас благоприятная при любых обстоятельствах», — считает Кулеба.

Глава МИД Украины, тем не менее, отметил, что для сотрудничества с Германией необходим комплексный подход.

«Второй момент — мы системно работали со всеми ведущими силами Германии. Мы прошлись по каждой политической силе, которая сейчас будет вести коалиционные переговоры. И из этого выплывает третий фактор. Германия – это страна, где нужно системно работать. Туда нельзя приехать и один раз поговорить», — заявил Кулеба.

Ранее стало известно, что кандидат в канцлеры ФРГ собирается договориться о правящей коалиции до Рождества.