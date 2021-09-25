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Политолог Басараб рассказал о «теневом президенте» Украины

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РИА «Новости»/Facebook

Киевский политолог Михаил Басараб считает, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак является «теневым президентом» Украины. Об этом он заявил в интервью журналу «Краина», сообщает РИА «Новости».

«В стране возник теневой президент Андрей Ермак. Этот дуэт (президента Владимира Зеленского и руководителя его офиса. — прим. ред.) демонстративно укрепляет власть», — заявил политолог.

По его мнению, Зеленский и Ермак планируют установить в Киеве авторитарный режим, и в последнее время президент начал действовать жестче. Басараб считает, что для захвата власти они отправили в отставку влиятельного министра внутренних дел Арсена Авакова, а в дальнейшем планируют убрать с должности председателя Верховной рады Дмитрия Разумкова.

24 сентября Зеленский, выступая в ООН, сравнил организацию с «супергероем на пенсии, который забыл, на что способен» и призвал реанимировать организацию, чтобы она могла решать проблемы современного мира. Журналист Питер Дикинсон высказал мнение, что подобная риторика поможет Зеленскому поднять рейтинг внутри страны, но рассорит его с Западом.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, назвала подобные заявления признаком плохого образования.

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