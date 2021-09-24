Патрушев и Салливан обсудили ситуацию в Афганистане и стратстабильность

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и помощник президента США Джейк Салливан провели телефонные переговоры, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ходе беседы обсуждались вопросы российско-американских отношений. В частности, была подчеркнута важность продолжения диалога России и США по проблемам стратегической стабильности и информационной безопасности.

Также была дана высокая оценка взаимодействию по линии ряда ведомств двух стран, в том числе встречи начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова и председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли.

Кроме того, стороны затронули тему ситуации в Афганистане, уточнили в аппарате Совбеза.

Телефонный разговор Патрушева и Салливана состоялся по инициативе американской стороны.

Ранее сообщалось, что российско-американские консультации по стратегической стабильности пройдут 30 сентября в Женеве. Первый раунд переговоров состоялся в июле в постоянном представительстве США при женевской штаб-квартире ООН.

До этого российский и американский президенты Владимир Путин и Джо Байден на встрече в Женеве 16 июня подтвердили взаимную приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей, и договорились запустить комплексный, предметный и энергичный диалог по стратегической стабильности.