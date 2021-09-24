Песков рассказал, что Россия вместе с другими странами следит за ситуацией в Афганистане

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал заявление, что талибы (организация запрещена в России) рассчитывают на визит в Москву. Об этом представитель Кремля рассказал во время ежедневного брифинга с журналистами.

Ранее заместитель министра культуры и информации временного правительства Афганистана Забиулл Муджахид выразил надежду, что Россия пригласит новое правительство Афганистана на переговоры.

По словам Пескова, в Кремле сейчас следят за ситуацией со сменой власти в Афганистане.

«Как и подавляющее большинство стран мира, мы предпочитаем самым внимательным образом наблюдать за тем, что делают талибы в Афганистане, какую окончательную структуру примет система власти в этой стране, как будут обеспечиваться ранее данные обещания», — пояснил пресс-секретарь президента.

Ранее в Кремле посчитали, что никто не выиграл от победы талибов из-за угрозы терроризма и наркоугрозы.

Летом 2021 года США полностью вывели из Афганистана свой военный контингент. После этого боевики радикального движения «Талибан» значительно нарастили темпы наступления и 15 августа без боя установили полный контроль над Кабулом.