Блинкен подтвердил готовность США вернуться к переговорам по иранской ядерной сделке

Договоренность по возвращению к переговорам по иранской ядерной сделке в Вене все еще не достигнута из-за позиции Тегерана. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам сессии Генассамблеи ООН заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Трансляция его выступления велась на сайте ведомства.

«У нас все еще нет согласия со стороны Ирана вернуться к переговорам в Вене. Мы готовы вернуться в Вену, чтобы продолжить переговоры, однако вопрос состоит в том, когда и готов ли Иран сделать то же самое», — сказал Блинкен.

Глава американского внешнеполитического ведомства подтвердил, что Вашингтон готов к «значимой дипломатии» по ядерной сделке с Ираном, несмотря на позицию Тегерана.

Ранее США призвали Иран завершить работу по возобновлению ядерной сделки. 5 августа президент Ирана Раиси заявил, что Тегеран готов согласиться с любыми дипломатическими планами, если они приведут к снятию американских санкций.