Отправленный в отставку вице-премьер Крыма Кабанов задержан

Отправленный в отставку вице-премьер Крыма Евгений Кабанов задержан, сообщает РИА «Новости».

По данным агентства «Интерфакс», Кабановым и бывшим министром строительства и архитектуры Крыма Михаилом Храмовым заинтересовались правоохранительные органы.

«С ними проводятся следственные действия», — сообщил источник.

22 сентября стало известно об увольнении Кабанова. Он занимал пост вице-премьера Крыма с ноября 2018 года, курировал строительство, в частности, реализацию федеральной целевой программы развития региона.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали главу Фонда социального страхования по Татарстану за взятку в размере 2,4 млн рублей.

По данным следствия, 30 октября 2020 года региональное отделение ФСС и одна из компаний заключили контракт на поставки спецсредств реабилитации для инвалидов. Сумма сделки составила более 56 млн рублей. Сотрудники фонда выявили существенные нарушения коммерческой организации условий контракта и инициировали подачу искового заявления в арбитражный суд Татарстана.