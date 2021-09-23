Мэр Руана предложил заменить памятник Наполеона статуей активистки-феминистки

Мэр французского Руана Николя Мафйер-Росиньоль предложил заменить стоящий в центре города памятник Наполеону скульптурой активистки-феминистки Жизель Халими, скончавшейся в июле прошлого года в возрасте 93 лет, сообщает Le Point.

«По всей Франции в публичном пространстве женщины представлены лишь в 5% случаев, справедливо ли это? Разве они составляют всего 5% человечества?» — возмутился мэр.

Жизель Халими — адвокат и активистка, посвятившая свою жизнь борьбе за права женщин. Она получила известность во время нашумевшего судебного процесса 1972 года: Халими добилась оправдания несовершеннолетней девушки, которую судили за аборт после изнасилования.

Сегодня на месте, где должен находиться Наполеон, находится скульптура Наполеона, созданная местным скульптором Мешко Бавенкоффе: император, одетый в синюю куртку и рюкзак в стиле доставщика Uber, управляет велосипедом.

Rouen. La mairie rouge-verte a fait placer un Napolon en livreur deliveroo sur le socle de la statue questre de Bonaparte qu'elle entend remplacer par une statue (questre ? ) de Gisle Halimi.

A l'inculture historique s'ajoute dsormais la provocation et la btise. @Rouen pic.twitter.com/zgwq7pEMsR — Lentz Thierry (@ThierryLentz) September 20, 2021

В июне сообщалось о созданной в Великобритании скульптуры лидеров G7 из электронного мусора.