В Совфеде Зеленскому посоветовали заняться своей страной

Сенатор Совета Федерации России от Крыма Сергей Цеков ответил на выступление президента Украины Владимира Зеленского в рамках 76-й сессии Генеральной ассамблеи Организации объединенных наций в Нью-Йорке. Об этом сообщает «Лента.ру».

«Все то, что он говорит относится и к нынешней Украине, и к самому Зеленскому. Сейчас он как раз использует силу и действует неправовыми методами», — заявил Цеков.

Он обвинил украинское правительство в том, что в стране закрывают телеканалы, устраивают внесудебные расправы над политиками, отбирают собственность, а также симпатизируют украинским националистам, притесняя русских и русско-культурных граждан.

По словам Цекова, с приходом к власти Зеленского в украинском обществе произошел раскол. Сенатор считает, что часть Украины – «украино-культурная», фактические выполняет насилие над второй половиной общества – «русско-культурной». Цеков сказал, что, если Зеленский говорит об устранении диктатуры, то ему следует «заняться своей страной».

Ранее Зеленский выступил на 76-й сессии ГА ООН, на которой он заявил, что Россия «нарушает свои же утверждения о важности соблюдения существующей архитектуры отношений между странами».