Почти 3 млн европейцев не смогут отапливать жилье из-за низких зарплат

Около 3 млн жителей Евросоюза не могут позволить себе отапливать дома из-за низких зарплат, сообщает Европейская конфедерация профсоюзов.

Таким образом, включить отопление не смогут 15% работающих в Европе.

«В Европе есть миллионы низкооплачиваемых рабочих, которым приходится выбирать между отоплением дома, полноценным питанием семьи или оплатой аренды, несмотря на то что они работают полный рабочий день», — обратила внимание замгенсека конфедерации Эстер Линч.

Она назвала это недопустимым и отметила, что такое положение дел сводит на нет всю суть минимальной зарплаты.

Кроме того, как напомнила Линч, цены на электроэнергию в Европе растут, ухудшая ситуацию.

Ранее эксперты рассказывали, какие отрасли экономики Евросоюза пострадают от подорожания газа.