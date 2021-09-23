В Киеве заявили, что не смогут быстро раскрыть дело о стрельбе в помощника Зеленского

Быстро раскрыть покушение на первого помощника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира не удастся, так как убить советника пытались профессионалы. Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявила генеральный прокурор страны Ирина Венедиктова.

«Здесь не идет счет на часы, потому что там, простите, простаки не работали. В этом непосредственно деле мы столкнулись с профессионалами. <...> Поэтому так быстро, судя по профессионализму выстрелов, мы понимаем, что это [раскрыть преступление] сделать невозможно», — пояснила она.

Генпрокурор также добавила, что сейчас продолжаются следственно-оперативные действия. Когда они закончатся и вся полученная информация будет систематизирована, уже можно будет делать дальнейшие выводы.

Накануне, 22 сентября, стало известно, что на Шефира было совершено покушение. Неизвестные 18 раз выстрелили в его автомобиль из автоматического оружия. В результате нападения был ранен водитель, сам советник не пострадал. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье «умышленное убийство».

Позднее сам Зеленский назвал случившееся «ценой изменений в стране».