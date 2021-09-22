Делегация Бразилии на ГА ООН ушла на двухнедельную самоизоляцию из-за случая COVID-19

Делегация Бразилии на Генассамблее ООН ушла на двухнедельную самоизоляцию после случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на офис генсека ООН Антониу Гутерриша.

Сам генеральный секретарь не был в контакте с делегатом, у которого обнаружили коронавирус. В офисе добавили, что контакты больного были отслежены и никто из персонала ООН не имел тесных контактов в заболевшим.

Ранее президент Бразилии Жаир Болсонару прибыл на сессию Генассамблеи ООН в маске, которую он не носит в своей стране даже во время массовых мероприятий.

Накануне Болсонару был вынужден ужинать на улице — его не пустили в ресторан из-за отсутствия прививки от коронавируса.

76-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН стартовала в Нью-Йорке. 21 сентября началась неделя высокого уровня, в ходе которой выступят мировые лидеры, главы правительств и министерств. Главными темами повестки станут нынешняя ситуация в Афганистане, вопросы социального равенства, пандемия коронавируса и вакцинация, а также проблема работорговли, изменения климата и другие. Мероприятие продлится с 14 по 30 сентября.