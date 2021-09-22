Джонсон посоветовал Макрону перестать возмущаться по поводу AUKUS

Британский премьер-министр Борис Джонсон посоветовал французскому президенту Эммануэлю Макрону взять себя в руки и перестать возмущаться из-за создания оборонного альянса Австралии, США и Великобритании AUKUS, пишет The Independent.

Такое заявление Джонсон сделал во время встречи с президентом США Джо Байденом.

«Я думаю, некоторым нашим дражайшим друзьям пора бы прекратить возмущаться и взять себя в руки.... [Создание AUKUS] — это огромный шаг в сторону развития международной безопасности», — полагает премьер.

Причем озвучил Джонсон свою мысль на смеси английского и французского языков («prenez un grip» и «donnez-moi un break»), отмечает издание. Таким образом он якобы обратился к Макрону с издевкой.

Во Франции ранее заявили, что кризис в отношениях США отразится на обсуждении концепции НАТО.