Депутат Рады признал, что Украинский институт национальной памяти «чествует нацизм»

Украинский институт национальной памяти (УИНП) занимается «чествованием нацизма», считает глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев. Об этом депутат заявил в интервью украинскому Общественному телевидению.

По словам Гетманцева, УИНП прославлял военнослужащих дивизии СС «Галичина», в которой служили украинские националисты.

Депутат также выступил против увеличения расходов на УИНП. В проекте бюджета страны на 2022 год предусмотрено повысить расходы на него на 128%, — до 167,3 млн гривен ($6,27 млн).

«Нам нужно делать что-то столь безумное с нашей национальной памятью, что надо так увеличивать аппарат и его расходы?. Мне бы не хотелось, чтобы эти деньги тратились на память эсэсовцев», — сказал он.

Гетманцев считает, что упразднять УИНП не нужно, но институт должен изменить свою деятельность — «не надо загрязнять себя тем, что осуждает весь мир».

При этом с мая 2015 года на Украине действует закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Он запрещает пропагандировать советскую символику.

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