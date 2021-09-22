В МИД Австралии заявили, что AUKUS не является военным союзом

Глава МИД Австралии Марис Пейн заявила, что партнерство Австралии, Великобритании и США — AUKUS — было создано для обмена технологиями, а не как военный альянс. Об этом сообщает ТАСС.

«Ценная возможность еще раз подчеркнуть приоритеты Австралии в Индо-Тихоокеанском регионе, которыми являются свобода, открытость, стабильность, безопасность и инклюзивность. Договоренности [в рамках AUKUS] касаются национальной безопасности Австралии и наших постоянных усилий по обеспечению стабильности региона», — сказала дипломат.

По ее словам, что создание AUKUS дало Канберре возможность добиться наиболее значимых для национальных интересов результатов за всю историю отношений с Вашингтоном.

Ранее стало известно, что США, Великобритания и Австралия договорились о создании нового партнерства в сфере безопасности. Первой инициативой в рамках нового альянса стало соглашение о поставке Австралии атомных подлодок.

Cекретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что партнерство AUKUS является еще одним военным блоком, направленным против России и Китая. По словам секретаря Совбеза РФ, США ради усиления контроля над перспективным регионом, ставят под удар всю «архитектуру безопасности в Азии».