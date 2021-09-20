Общественный штаб рассказал о том, как проверяют голоса с «отложенным решением»

В Общественном штабе по наблюдению за выборами подвели промежуточные итоги дистанционного электронного голосования. Отмечается, что голоса электронных избирателей, воспользовавшихся функцией отложенного решения, будут перепроверены. Об этом говорится на официальном сайте Общественной палаты города Москвы.

Сотрудники ЦИК дополнительно пересчитают голоса, чтобы удостовериться в корректности результатов голосования.

Российский журналист, председатель Общественного штаба Москвы по наблюдению за выборами депутатов Государственной Думы ФС РФ VII созыва Алексей Венедиктов уточнил: «Данные по тем, кто открыл бюллетень один раз, уже готовы. А вот голоса тех, кто возвращался к бюллетеню и мог менять свое решение, система сейчас проверяет, чтобы учесть именно последний голос».

Функцией отложенного решения воспользовались около 16% участников онлайн-голосования.

Дополнительная проверка потребует времени большого количества времени, но она необходима, чтобы удостовериться в прозрачности подсчета результатов голосования, указал главы штаба.

На участках за ходом голосования и подсчетом бюллетеней следили независимые наблюдатели Общественной палаты. За выборами можно было наблюдать также с помощью онлайн-трансляции с камер на избирательных

участках. Если было зафиксировано нарушение, сигнал сразу передавался в Группу разбора.

По итогам обработки 25,03% протоколов «Единая Россия» набирает 44,26% голосов по списку в Госдуму.