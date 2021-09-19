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Турчак: Дмитрий Медведев приболел, у него кашель

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Сергей Карпухин/РИА «Новости»

Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев «приболел», рассказал секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам чиновника, Медведев не сможет присутствовать в штабе общественной поддержки партии.

«Он приболел, у него сильный кашель. Он не смог сегодня быть вместе с нами. Но он просил всем вам передать огромные слова благодарности», — сказал Турчак.

В России завершились выборы в Госдуму. Они проходили с 17 по 19 сентября, проголосовать на них можно на избирательном участке, в нескольких регионах — в режиме онлайн. Параллельно с думскими выборами проходили прямые выборы глав девяти российских субъектов и 39 парламентов регионов.

Накануне сообщалось, что Медведев проголосовал на выборах в Госдуму. Уточнялось, что он голосовал онлайн.

На этой неделе президент России Владимир Путин сообщил, что самоизолировался из-за больных COVID-19 в его окружении. Позже в Кремле рассказали, как проходит самоизоляция главы государства.

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