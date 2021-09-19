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СМИ: детали AUKUS согласовали на саммите G7 за спиной у Макрона

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Dominic Lipinski/PA via AP

Аспекты создания военного альянса AUKUS, в который вошли США, Великобритания и Австралия, были согласованы на прошедшем в июне саммите «Большой семерки» — без ведома президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом сообщает британская газета The Sunday Telegraph.

Как выяснили журналисты, сделка была заключена при участии бывшего министра иностранных дел Соединенного Королевства Доминика Рааба, хотя его предупреждали, что «это может навредить отношениям с Китаем и Францией».

Издание отмечает, что документы, связанные с AUKUS, британское правительство пометило грифом «совершенно секретно».

Ранее стало известно, что Франция не будет отзывать посла из Великобритании после разрыва контракта на поставку французских подлодок в Австралию.

До этого МИД Пятой республики отозвал послов из США и Австралии.

Газета La Tribune сообщила 16 сентября, что австралийские власти приняли решение разорвать «контракт века» с Францией на строительство 12 ударных подводных лодок из-а вступления в AUKUS. Австралия заключила с французской компанией Naval Group договор на строительство 12 подлодок стоимостью 90 млрд австралийских долларов ($66 млрд). Это соглашение стало бы крупнейшим оборонным контрактом в истории страны.

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