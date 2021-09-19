Латинскую Америку предложили объединить по принципу Евросоюза

Президент Эквадора Гильермо Лассо считает, что выстраивать интеграционные процессы между государствами Латинской Америки и Карибского бассейна следует по принципу Европейского союза. Соответствующее предложение он сделал на открытии саммита Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC), передает ТАСС.

Как заявил политик, прежде всего нужно развивать экономическую интеграцию, и только потом политическую, потому что тогда страны региона будут иметь общий рынок, позволяющий «наращивать богатства» и привлекать внимание всего мира.

Также эквадорский лидер отметил, что прагматический подход и отказ от «идеологических клубов и партийного этикета» позволил его государству добиться успеха в вакцинации населения от коронавируса. По его словам, это было достигнуто благодаря «успешному сотрудничеству с Китаем, Россией, США и отдельными странами ЕС».

На момент создания CELAC в конце 2011 года участниками организации являлись 33 из 35 стран Америки, за исключением США и Канады. В январе 2020 года свое участие в деятельности этой структуры приостановила Бразилия.

Ранее президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что страны Латинской Америки должны объединиться в подобие ЕС, но привязанное к их истории, реальности и идентичности.

До этого эксперты заявили, что «радикальный социализм советского типа» в Латинской Америке, вероятно, уходит в историю и больше не имеет перспектив.