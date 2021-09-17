Khaama Press: талибы* упразднили министерство по делам женщин в Афганистане

Радикальное движение «Талибан (организация запрещена в России)» в Афганистане упразднило министерство по делам женщин и заменило его министерством исламской ориентации (министерство призыва, ориентации, повеления благого и запрета предосудительного), сообщает Khaama Press.

В публикации издания отмечается, что талибы уже сменили вывеску с названием на здании министерства.

Пришедший к власти Талибан все сильнее оказывает давление на общество, особенно женщин. Талибы объявили, что афганские университеты будут разделены по половому признаку, а студенток обяжут носить исламскую одежду.

Также по словам представителя радикального движения Вахидуллы Хашими, женщинам Афганистана нельзя работать вместе с мужчинами. Новое правительство Афганистана планирует реализовать в стране «свою версию шариата или исламского права».