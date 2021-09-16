Премьер Грузии назвал Саакашвили наркоманом и трусом

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, объявивший о своей готовности вернуться на родину, является наркоманом и трусом. Такую характеристику политику дал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. По его словам, бывший глава государства никогда не сможет вернуться в страну.

«Любой начинающий полицейский узнает, что он был под воздействием наркотиков. Саакашвили не представляет интереса, также как и то, что скажет этот несерьезный человек <...> Он по-прежнему активно употребляет наркотики...В зависимости от дозы иногда повышается его тон, иногда снижается <...> Мы все знаем, что Саакашвили обыкновенный трус, он сюда не сможет приехать, если приедет, сразу пойдет в тюрьму, и никто в этой стране не сможет противостоять этому процессу», — цитирует слова Гарибашвили «Общественное телевидение Грузии».

Таким образом премьер Грузии прокомментировал последние заявления Саакашвили, который объявил о возвращении на родину к местным выборам, назначенным на 2 октября, попросив при этом поддержки у грузинской полиции и военных.

В Грузии экс-президенту грозит тюрьма — он заочно признан виновным по нескольким уголовным делам, в том числе обвиняется в превышение своих полномочий в должности главы государства.

Ранее Саакашвили заявил, что не боится ареста в Грузии и вверяет свою судьбу грузинскому народу, который освободит и себя, и его.