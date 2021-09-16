Джонсон объяснил создание нового альянса Австралии, Великобритании и США

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новый альянс Австралии, Великобритании и США (AUKUS) в сфере безопасности не задумывался в целях противостояния какой-либо стране. Об этом сообщает ТАСС.

«Этот шаг просто свидетельствует о том, насколько тесны наши связи с Австралией и США, об общих для трех стран ценностях и о высоком уровне взаимного доверия, который позволяет нам делиться ядерными технологиями», — сказал он, отвечая на вопрос, является ли создание альянса ответом на усиление военной мощи Китая.

Джонсон добавил, что создание AUKUS не проворчит «жизненно важными для безопасности» Европы целям и задачам НАТО.

По его словам, члены нового альянса выступают за защиту демократии, прав человека и свободы судоходства и торговли во всем мире.

Ранее официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что Евросоюз не был проинформирован о создании AUKUS.

16 сентября стало известно, что США, Великобритания и Австралия договорились о создании нового партнерства в сфере безопасности. Первой инициативой в рамках нового альянса стало соглашение о поставке Австралии атомных подлодок.