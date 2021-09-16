Жена убитого президента Гаити летит на родину, несмотря на угрозу смерти

Первая леди Гаити Мартина Моиз заявила, что должна была погибнуть вместе со своим супругом президентом государства Жовенелем Моизом во время покушения в июле этого года. По ее словам, она собирается вернуться в страну, несмотря на угрозу повторного нападения.

«Дом есть дом. Он может быть адом, но это дом. Я не позволю умереть видению и миссии моего мужа. Он хотел, чтобы Гаити была демократичной страной и боролся с коррупцией. Но у него было много врагов», — сказала Моиз в интервью телеканалу WPLG Local 10.

По словам вдовы президента, у нее есть свои предположения, кто мог стоять за покушением на ее мужа, но озвучивать их она не собирается, чтобы не мешать расследованию.

Покушение на Жовенеля Моиза произошло в ночь на 7 июля, группа людей ворвалась в резиденцию президента и открыла огонь. В результате нападения глава государства получил смертельное ранение, а его жена была ранена в руку и бедро — впоследствии ее госпитализировали в Майами (США), где она и пребывает до сих пор после выписки из больницы.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Гаити Ариэль Анри решил уволить прокурора Бед-Форда Клода за сутки до того, как последний выдвинул против него обвинения в убийстве президента.