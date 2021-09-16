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Жена убитого президента Гаити летит на родину, несмотря на угрозу смерти

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Dieu Nalio Chery/AP

Первая леди Гаити Мартина Моиз заявила, что должна была погибнуть вместе со своим супругом президентом государства Жовенелем Моизом во время покушения в июле этого года. По ее словам, она собирается вернуться в страну, несмотря на угрозу повторного нападения.

«Дом есть дом. Он может быть адом, но это дом. Я не позволю умереть видению и миссии моего мужа. Он хотел, чтобы Гаити была демократичной страной и боролся с коррупцией. Но у него было много врагов», — сказала Моиз в интервью телеканалу WPLG Local 10.

По словам вдовы президента, у нее есть свои предположения, кто мог стоять за покушением на ее мужа, но озвучивать их она не собирается, чтобы не мешать расследованию.

Покушение на Жовенеля Моиза произошло в ночь на 7 июля, группа людей ворвалась в резиденцию президента и открыла огонь. В результате нападения глава государства получил смертельное ранение, а его жена была ранена в руку и бедро — впоследствии ее госпитализировали в Майами (США), где она и пребывает до сих пор после выписки из больницы.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Гаити Ариэль Анри решил уволить прокурора Бед-Форда Клода за сутки до того, как последний выдвинул против него обвинения в убийстве президента.

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