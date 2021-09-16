На Украине возмутились отсутствием руководства ООН на саммите «Крымской платформы»

Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что Киев намерен провести встречу с руководством ООН по поводу неучастия представителей организации в саммите «Крымская платформа», передает «Укринформ».

«ООН проигнорировал саммит «Крымской платформы». Это произошло исключительно по политическим мотивам. Мы будем говорить с руководством организации о недопустимости такого отношения», — сказал Кулеба.

По его мнению, такая ситуация говорит о том, что «это неправильное решение» отражает положение дел в самой организации, в то время как ключевой задачей ООН является именно «поддержка мира и безопасности».

Саммит «Крымская платформа» был учрежден украинскими властями для обсуждения «крымского вопроса», он прошел 23 августа в нем приняли участие более 40 государств. Согласно принятой декларации, форум призван стать площадкой «для координации международных усилий, направленных на возвращение Крыма в состав Украины». Россию также обвинили в оккупации Крыма и потребовали обеспечить Миссии ООН по наблюдению за соблюдением прав человека на Украине и Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине «полный и беспрепятственный доступ в Крым». При этом российская сторона в саммите не участвовала, хотя подавала соответствующую заявку.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.