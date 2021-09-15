ОДКБ приняла заявление по Афганистану

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, в организацию входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан) приняла заявление о положении дел в Афганистане. Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась по итогам совместного заседания Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности организации, передает РИА «Новости».

Отмечается, что также было принято заявление главы МИД о координации совместных усилий в сфере информационной безопасности и борьбы с кибертерроризмом, заявление о коллективных усилиях по урегулированию кризисных ситуаций на Ближнем Востоке и в Северной Африке и заявление «О подтверждении приверженности принципам Устава ООН и укреплении сотрудничества по обеспечению их неукоснительного соблюдения.

Накануне президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мерзиеев обсудили в телефонном разговоре обстановку в Афганстане после прихода к власти движения Талибан (организация запрещена в России)».