В ЕС призвали к санкциям против Польши и Венгрии для защиты прав ЛГБТ

Европарламент принял резолюцию, призывающую Еврокомиссию ввести санкции против Польши и Венгрии за нарушение прав ЛГБТ. По информации Politico, этот документ поддержали 387 депутатов, против высказался лишь 161.

Сама резолюция не обладает обязательным характером и по большей части представляет собой рекомендацию для ЕК. Согласно документу, евродепутаты требуют от Еврокомиссии использовать все доступные инструменты для устранения серьезных нарушений «европейских ценностей» со стороны Польши и Венгрии.

«В 2021 году не было ни одного правового или политического изменения, которое положительно повлияло бы на ЛГБТ <…> во всех государствах-членах ЕС должны быть гарантированы равные права для семейных пар, в том числе если один из родителей является представителем ЛГБТ», — говорится в тексте.

Резолюция ЕП критикует инициативу Польши по созданию зон, свободных от ЛГБТ, а также выражает протест курсу Венгрии на поддержание только традиционных семейных ценности. Евродепутаты делают упор на необходимость защиты ЛГБТ семей в рамках ЕС, поскольку при посещении Варшавы или Будапешта их права могут быть ущемлены.

Ранее в ЕП обвинили Россию в «притеснениях» представителей ЛГБТ на территории страны, призвав ЕС оказать давление на Москву.