Косачев заявил, что в России вопрос о признании «Талибана*» не стоит

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что в России вопрос о признании радикального афганского движения «Талибан (организация запрещена в России)» не стоит. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Позиция России по Афганистану учитывает развитие событий в этой стране. По состоянию на сегодня эта позиция не оставляет никакого пространства для двусмысленности», — сказал политик.

При этом он отметил, что в Москве понимают, что «Талибан» как движение, как политическая сила контролирует территорию Афганистана и в этом смысле должен становиться партнером по диалогу.

По словам Косачева, пока нет точного понимания того, в какой степени талибы окажутся реальными участниками процессов, которые происходят в мире.

Во вторник, 14 сентября, президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мерзиеев обсудили в телефонном разговоре обстановку в Афганстане после прихода к власти движения «Талибан».