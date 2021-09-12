СМИ: отменой встречи президент Польши оскорбил Меркель

Журналист немецкого издания Die Welt Филипп Фриц в публикации о визите Ангелы Меркель в Варшаву заявил, что президент Польши изменил свое расписание и не смог встретиться с канцлером ФРГ.

«Конечно, несколько позже она получила букет цветов от премьер-министра Матеуша Моравецкого в парке Лазенки, однако президент Дуда, который по протоколу является первым лицом в государстве, не поприветствовал Меркель», — написал Фриц.

В публикации отмечается, что польские СМИ накануне визита канцлера ФРГ сообщали, что их встреча с Дудой может не состоятся. Причиной этому мог стать посещение президентом Польши памятных мероприятий в Катовице.

Фриц считает, что таким образом Дуда ответил Меркель за то, что она не пригласила его на правительственные консультации в Берлин. Таким образом, Варшава оскорбила Германию в лице Меркель, считает журналист. Он утверждает, что отмена встречи – это ответ на «прохладные» отношения ФРГ к Польше.

Ранее Меркель в рамках своего «прощального турне» перед сложением полномочий в должности канцлера ФРГ побывала в России и на Украине.