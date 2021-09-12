Зеленский призвал не сравнивать Украину с Афганистаном

Президент Украины Владимир Зеленский призвал не сравнивать его страну с Афганистаном с точки зрения поддержки со стороны США. Об этом он сообщил CNN.

Журналист телеканала напомнил украинскому лидеру, что США вывели свои войска из Афганистана и, «по сути, оставили правительство» этой страны.

«Я не думаю, что мы можем сравнивать это — Украину и Афганистан. Украина не так зависима от США, как был Афганистан. Я действительно считаю, что за четыре, пять или семь дней нельзя захватить столь большую с точки зрения своей географии страну, как Украина, такую большую по численности населения», — ответил Зеленский.

Ранее Зеленский заявил, что американский лидер Джо Байден на встрече с ним поддержал членство Украины в НАТО. Глава Украины считает, что Киев может положиться на американских партнеров, поскольку текущие отношения двух государств находятся «на другом уровне».