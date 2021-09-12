Пушков считает угрозы экс-посла США в адрес России «сотрясением воздуха»

Сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале прокомментировал заявление бывшего посла США на Украине Джона Хербста о том, что Соединенные Штаты применят «очень серьезные» санкции к России в случае присоединения Украины.

«Насильно присоединять Украину? Да кому такое придет в голову? В ее нынешнем состоянии она не нужна ни НАТО, ни ЕС, а другого состояния не предвидится. Так что угрозы Хербста - мимо цели, в пустоту. Сотрясение воздуха», — написал сенатор.

По его словам, экс-посол «слишком сильно» переживает за Украину.

Ранее бывший посол США в Киеве Джон Хербст заявил, что «российская агрессия является угрозой, которую нельзя игнорировать». При этом он выразил мнение, что санкции в отношении Москвы могут уничтожить российскую экономику. Хербст уверен, что война между Украиной и Россией приведет к большому количеству смертей с обеих сторон.

Россия неоднократно подчеркивала, что у нее нет агрессивных намерений в отношении каких-либо государств, в том числе по отношению к Украине. При этом РФ наблюдает у своих границ активность НАТО, альянс регулярно проводит учения и имитирует бои с российской армией.