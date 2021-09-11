В Киеве заявили, что Украина существует в условиях третьей мировой войны

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что стана живет в условиях третьей мировой войны. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Сейчас мы находимся фактически в состоянии новой третьей мировой войны, правда, гибридной, не связанной с массовым уничтожением людей. С 2014 года весь цивилизованный мир был единогласным, осуждая эту войну, но затем Россия прибегла к отдельным шагам для того, чтобы разбить это единство», — заявила Стефанишина.

Она отметила, что «важно дать России отпор путем санкций» или других специальных инструментов.

По мнению Стефанишиной, «формирование нового нарратива интеграции или реинтеграции государств континента» может стать единственным ответом в борьбе за демократию Украины.

Ранее Стефанишина заявила, что Киев начал подготовку юридической позиции по возможным компенсациям после запуска «Северного потока — 2».

По ее словам, республике потребуется проведение консультаций с США и Германией по необходимым гарантиям после начала работы газопровода.