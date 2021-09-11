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Путин прибыл в Псковскую область на церемонию открытия мемориала Невскому

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин прибыл в Псковскую область, сообщает РИА «Новости».

Глава государства примет участие в церемонии открытия мемориального комплекса «Князь Александр Невский с дружиной» и проведет рабочую встречу с губернатором региона Михаилом Ведерниковым.

Мемориал «Князь Александр Невский с дружиной» расположен на берегу Чудского озера, где в 1242 году произошло Ледовое побоище.

Комплекс включает шесть фигур русских витязей, три конные фигуры, доспехи поверженного врага и флаговую группу.

В 2021 году отмечается 800-летие со дня рождения Александра Невского. В июне 2014 года президент подписал указ, определяющий порядок подготовки и проведения этого события. План празднования включает более 150 мероприятий на федеральном и региональном уровнях, основные из них приурочены к вехам жизненного пути князя и к российским государственным праздникам.

Ранее 11 сентября Путин провел встречу с мэром Москвы Сергеем Собяниным и выступил в парке «Зарядье» на мероприятии, посвященном празднованию 874-й годовщины основания Москвы. Он рассказал о реализации масштабных инфраструктурных, транспортных и технологических проектах.

В этот день он также вручил государственные награды российским спортсменам — олимпийским чемпионам Олимпиады в Токио.

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