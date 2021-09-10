Глава ООН призвал страны поддерживать диалог с талибами*

Генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерриш заявил, что Международное сообщество должно поддерживать диалог с захватившим власть в Афганистане радикальным движением «Талибан» (организация запрещена в России). Об этом сообщает ТАСС.

Гутерриш рассказал, что диалог с талибами необходимо поддерживать, чтобы прямо подтвердить принципы мирового сообщества. Сделать это необходимо «во имя солидарности с афганским народом».

Генсек ООН подчеркнул, что долг мирового сообщества – «проявить солидарность с народом, который сильно страдает, миллионы могут умереть от голода».

Он отметил, что сейчас ситуация «непредсказуема», из-за этого необходимо привлечь талибов к дискуссии, если другие страны не хотят, чтобы Афганистан стал центром терроризма.

Ранее постпред Афганистана при ООН Гулам Исакзай призвал на заседании Совбеза срочно направить в его страну миссию по оценке нарушений прав человека.

Исакзай заявил, что талибы совершают «зверства» при поддержке иностранных боевиков-террористов, иностранных военных и разведактивов.