Путин и Лукашенко после совместной пресс-конференции продолжили общение

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко поздно вечером в четверг продолжили обсуждение после совместной пресс-конференции, которая прошла по итогам переговоров двух сторон в Москве. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

«Да, продолжили [общение]», — сказал представитель Кремля.

Ранее Путин сообщил, что Москва и Минск согласовали все 28 союзных программ, которые нацелены на унификацию законодательства России и Белоруссии в различных областях экономики.

Также российский лидер заявил, что между двумя государствами планируется создание единого платежного пространства.

9 сентября в Москве прошли переговоры российского и белорусского президентов. В ходе встречи стороны обсуждали союзные программы, подготовленные белорусским и российским правительствами, а также иные актуальные вопросы двусторонней повестки дня и международную проблематику. Переговоры продолжались почти 3,5 часа.