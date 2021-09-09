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Песков заявил о риске внешнего вмешательства в российские выборы

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о наличии рисков внешнего вмешательства в выборы в Госдуму, передает ТАСС.

По его словам, у российских властей не вызывает никакого сомнения, что попытки вмешиваться в выборы будут.

Как отметил представитель Кремля, система, которая эти риски «хеджирует», уже «достаточно отлажена».

«Риски эти есть, действительно. Это надо четко осознавать», — сказал он.

Песков также подчеркнул, что «в том, что касается СМИ, которые признаны иноагентами, <...> никто не ограничивает их в работе, и это очень важно». Это же, как указал он, касается и зарубежных СМИ.

«У нас по закону иностранные и отечественные СМИ пользуются одинаковыми правами в своей работе», — добавил пресс-секретарь главы государства.

Ранее в Центральной избирательной комиссии России рассказали о новом направлении работы по борьбе с иностранным вмешательством в выборы.

В Единый день голосования — 19 сентября в России пройдут выборы в нижнюю палату парламента. Помимо депутатов Госдумы россияне также выберут глав ряда регионов, представителей региональных парламентов и местных органов самоуправления. Всего пройдет более 4,4 тыс. избирательных кампаний во всех 85 регионах.

Все новости на тему:
Выборы в Госдуму
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