Путин заявил, что Россия не будет пытаться влиять на ситуацию на границе Белоруссии и Литвы

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва не станет пытаться влиять на ситуацию на белорусско-литовской границе. Об этом он сказал во время пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

По словам российского лидера, западные коллеги просят его как-то повлиять на кризис, возникший на белорусско-литовской, белорусско-польской границе.

«Ответ очень простой: нас не касается, это не наша граница, это граница Республики Беларусь и государственная граница Литвы и Польши», — сказал глава российского государства.

Он также порекомендовал Западу для решения своих вопросов с белорусской стороной обращаться напрямую к Минску, а не к Москве, указав, что Россия не может вмешиваться в решение проблем других государств.

«Мы-то здесь причем», — отметил Путин.

Лукашенко в свою очередь заявил на пресс-конференции по итогам переговоров в Кремле, что благодарен главе России за политику невмешательства в дела Белоруссии по вопросу мигрантов.

«Я ему (Путину — «Газета.Ru») благодарен за его позицию, которую он высказывает: есть в Белоруссии руководство, есть власть, пожалуйста, как сказал президент [РФ], обращайтесь, решайте эту проблему там (с белорусским руководством — «Газета.Ru»)», — добавил политик.

Ранее Лукашенко поручил силовикам усилить работу по охране границы страны.