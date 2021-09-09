Россия договаривается с талибами* о вывозе граждан третьих стран из Афганистана

Москва договаривается с представителями радикального движения «Талибан (организация запрещена в России)» о том, чтобы вывезти граждан иностранных государств из Афганистана. Соответствующее заявление глава государства сделал по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Москве. Трансляцию пресс-конференции ведет телеканал «Россия 24».

«Многие просят нас помочь вывезти граждан третьих стран, а даже и некоторых афганцев с территории Афганистана. Мы это делаем — не подпольно, мы тоже договариваемся с лидерами «Талибана» по отдельным категориям граждан и делаем это», — сказал он.

Глава Белоруссии вылетел в Москву утром 9 сентября. Последний раз личная встреча президентов проходила 13 июля в Санкт-Петербурге.

Ранее в ходе пресс-конференции Путин заявил о возможности создания в будущем союзного парламента России и Белоруссии.