Лукашенко назвал «исключительно взаимовыгодным» интеграцию Белоруссии и России

Интеграция Белоруссии и России носит взаимовыгодный характер и ничего плохого для народов двух стран не несет. Об этом по результатам переговоров заявил белорусский президент Александр Лукашенко. Трансляцию пресс-конференции глав государств ведет телеканал «Россия 24».

«Где вы видите здесь гирю на ноге Российской Федерации? Ничего плохого для народов Беларуси и России в этих союзных программах нет и быть не могло. Все нацелено, как было сказано президентом России, на рост благосостояния наших народов. И надо, наверное, уже поставить точку во всех этих разговорах: наша интеграция носит исключительно взаимовыгодный характер», — заявил Лукашенко.

Глава Белоруссии вылетел в Москву утром 9 сентября. Последний раз личная встреча президентов проходила 13 июля в Санкт-Петербурге.