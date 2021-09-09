В Польше сравнили Евросоюз с Третьим Рейхом и СССР

Депутат из польской правящей партии «Право и справедливость» Марек Суски сравнил нынешнее положение его страны с ситуацией во время Второй мировой. Об этом сообщает портал onet.

«Польша воевала во время Второй мировой войны с одним оккупантом. Она боролась и против советского оккупанта, и мы будем бороться с брюссельским оккупантом», — сказал Суски.

Он добавил, что по его мнению, Брюссель посылает в Польшу «губернаторов», которые в конечном счете превращают ее в «немецкое государство» вместо гордого государства свободных поляков. Это высказывание вызвало осуждение ряда оппозиционных политиков, например, опубликовавший запись выступления Конрад Фриштак назвал его отвратительным.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что, по словам премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, у страны нет намерений выйти из Евросоюза. Политик подчеркнул, что подобная идея является «своего рода политической эмоцией», которую противники и оппоненты страны пытаются возбудить.