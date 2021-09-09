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Путин заявил о важности развития экономики в постковидный период

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что в постковидный период необходимо найти дополнительные ресурсы для развития экономик стран. Об этом сообщает РИА «Новости».

По мнению Путина, в этом плане Москва и Минск находятся на правильном пути.

Также глава России отметил, что возможности Союзного государства позволят повысить конкурентоспособность экономик при выходе из постковидного кризиса и двигаться уверенно дальше.

Он добавил, эксперты двух стран в последние месяцы провели серьезную работу над программами развития Союзного государства. В первую очередь договоренности касаются сферы экономики, финансов и промышленной политики.

Переговоры Путина и Лукашенко начались в Кремле ранее в четверг.

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