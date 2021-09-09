Путин и Лукашенко проводят переговоры в Москве

В Кремле начались переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, передает РИА «Новости».

По словам Путина, он попросил приехать белорусского коллегу, чтобы подвести итоги работы по формированию Союзного государства за последнее время.

Лукашенко вылетел в Москву утром 9 сентября.

Сообщалось, что главы государств обсудят союзные программы и другие актуальные вопросы двусторонней повестки дня, а также международную ситуацию, в том числе ситуацию в Афганистане.

Последний раз личная встреча президентов проходила 13 июля в Санкт-Петербурге.